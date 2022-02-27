حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 27-02-2022 مهنيا وعاطفيا

يحمل طالع الفلك اليوم الأحد لأصحاب الأبراج الفلكية الكثير من الأخبار التي تحمل بشرى سارة وأخرى تقدم تحذيرات على المستوى المهني والعاطفي، وتحديدًا برجي الدلو والحوت حيث مواليد هذا الشهر الجاري الذين يبحثون عن حظك اليوم بشكل يومي كونها توجههم للمضي نحو علاقة أو تجنب الدخول في مشاريع خلال تلك الفترة أو تجنب وظائف في الوقت الحالي.

وفي إطار الخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها نستعرض حظك اليوم لمواليد الأبراج وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد، وهي خدمة يومية للقراء:

حظك اليوم برج الحمل 27-2-2022 على الصعيد المهني

تقول خبيرة الأبراج أن القمر اليوم في وضع معاكس وعليك أن تهتم بإظهار المزيد من اللباقة في تعاملاتك.

حظك اليوم برج الحمل 27-2-2022 على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بأن تطالب الطرف الآخر بالمستطاع كي تطاع وكن واقعيا.

حظك اليوم برج الثور 27-2-2022 على الصعيد المهني

القمر اليوم في منزل الحظ ويمدك ذلك بالمهارة والبراعة والقدرة على التعامل بطريقة عملية.

حظك اليوم برج الثور 27-2-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر قد يساعدك اليوم على الاقتراب ممن تحب وقد تخطط للقيام برحلة تجمعك به.

حظك اليوم برج الجوزاء 27-2-2022 على الصعيد المهني

القمر اليوم في منزلك الثامن ويساعدك ذلك على اكتشاف الكثير من حولك، وتميل لتنمية أعمال وممتلكات.

حظك اليوم برج الجوزاء 27-2-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك طاقة عاطفية تساعدك على الاقتراب ممن تحب.

حظك اليوم برج السرطان 27-2-2022 على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك أن تستمع للآراء الأخرى وتدرسها، وانتبه لحقوقك ولا تتسرع في قراراتك.

حظك اليوم برج السرطان 27-2-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا انتبه ولا تكن قاسيا إذا واجهت استفزازا أو معارضة من شريك حياتك.

حظك اليوم برج الأسد 27-2-2022 على الصعيد المهني

القمر اليوم في منزل العمل يمنحك إصرارا على مثالية الأداء.

حظك اليوم برج الأسد 27-2-2022 على الصعيد العاطفي

عطارد بمواجهة برجك، ومن المهم أن تتمهل في إظهار غضبك وانفعالاتك.

حظك اليوم برج العذراء 27-2-2022 على الصعيد المهني

تعدك الأفلاك بدعم الكثيرين وتنجح في أن تعطي انطباعا جيدا عن نفسك.

حظك اليوم برج العذراء 27-2-2022 على الصعيد العاطفي

القمر اليوم في منزل الحب ويمنحك ذلك كل النشاط والطاقة والحب.

حظك اليوم برج الميزان 27-2-2022 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تتصرف بحكمة لحسم أمور مهنية ومادية والوضع الفلكي يستدعي الانتباه.

حظك اليوم برج الميزان 27-2-2022 على الصعيد العاطفي

القمر اليوم في وضع معاكس.. فلا تدع الذكريات الأليمة تسيطر عليك وتربك علاقتك بالبعض.

حظك اليوم برج العقرب 27-2-2022 على الصعيد المهني

القمر اليوم في منزل العلاقات ويجعلك ذلك فخورا وواثقا من نفسك وتسن قوانينك بلباقة.

حظك اليوم برج العقرب 27-2-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. يمنحك الفلك مشاعر حب حقيقية ويمدك بأفكار مثمرة تقربك ممن تحب.

حظك اليوم برج القوس 27-2-2022 على الصعيد المهني

القمر اليوم بمنزلك الثاني ومن المهم أن تضاعف تركيزك في العمل وفي مراجعة حساباتك المادية.

حظك اليوم برج القوس 27-2-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بمراقبة الأجواء من حولك وتأن في ردود أفعالك وأقوالك.

حظك اليوم برج الجدي 27-2-2022 على الصعيد المهني

القمر اليوم في برجك يحفز طموحاتك ومهاراتك العملية.

حظك اليوم برج الجدي 27-2-2022 على الصعيد العاطفي

المريخ بمنزل الحب يمنحك جاذبية وابتسامة ساحرة وتتمتع بطاقة عاطفية تساعدك على التواصل مع من تحب وتبدو في أفضل حالاتك.

حظك اليوم برج الدلو 27-2-2022 على الصعيد المهني

القمر اليوم بمنزلك الثاني عشر ويجعلك ذلك تميل للتأمل والوقت مناسب لدراسة الأمور في صمت.

حظك اليوم برج الدلو 27-2-2022 على الصعيد العاطفي

تنفعك ملاحظتك عزيزي مولود برج الدلو لكل صغيرة وكبيرة، واليوم مثالي للاهتمام بصحتك واحرص على الاسترخاء.

حظك اليوم برج الحوت 27-2-2022 على الصعيد المهني

القمر اليوم داعم ويجعلك تحسن التصرف وتعرف كيف تكسب دعم الجميع.

حظك اليوم برج الحوت 27-2-2022 على الصعيد العاطفي

يوم رائع يسمح لك بتحقيق تواصل وتفاهم سريع مع المحيطين بك.