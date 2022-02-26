حظك اليوم برج الحوت السبت 26-2-2022 مهنيا وعاطفيا

قد لا يعرف البعض كيفية التعامل مع مولود برج الحوت ويبحث عن الطريقة المُثلى للتعامل مع هذا المولود، ووفقا لتحليل الأبراج الفلكية لطالع هذا البرج، فإنه شخص لا يحب الأحاديث الصغيرة ويفضل معرفة الكثير عن الآخرين قبل أن يتحدث عن نفسه، كما يحتاج وقت لكي يكشف لمن حوله عن شخصيته الحقيقية، كما يجب أن تثق بحكمته والطريقة التي ينظر بها للأمور.

كما أن هناك أمور يجب أن تعرفها عن مولود برج الحوت وهي أنه شخص حكيم ويمتلك قدرة كبيرة على رؤية الأمور من نواحٍ مختلفة عن الأشخاص الآخرين، بالإضافة إلى أنه شخصية تحب تقدير حبه العزلة والهدوء والوحدة في منزله فهو يعتبر المنزل عالمه الآمن.

حظك اليوم برج الحوت الصعيد المهني

ووفقا لـ عبير فؤاد خبيرة الأبراج الفلكية، إن القمر في منزلك الثاني عشر ومن المهم أن تتجنب الأضواء ولا تعلن خططك واتبع حدسك وتحكم في تلقائيتك.

حظك اليوم برج الحوت الصعيد العاطفي

اليوم تميل للانعزال والتأمل، ويساعدك الاسترخاء على استعادة طاقتك، فقط تجنب التعالي والفخر.

عيوب برج الحوت

هناك عدد من العيوب التي يتصف بها مولود برج الحوت ومنها أنه شخص مُنعزل وحساس كما أنه يعيش في عالمه الخاص حيث يميل بعض رجال الحوت إلى العيش في عالم خاص بهم، عالم خيالي، كما أنه شخص مُتعاطف مع غيره، إذ يعتقد بعض المفسرين والاختصاصيين أنّ شخصية برج الحوت مناسبة تماما ومتوافقة مع الفنانين الذين يحتاجون إلى حس عال في الفن الخاص بهم، مثل الرسامين، والموسيقيين.