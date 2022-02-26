حظك اليوم مولود برج الأسد السبت 26-2-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الأسد من الأشخاص التي تسعى دائما على لفت الأنظار، فهو يعلم ماذا يريد بشكل جيد، ويسعى دائما لتحقيقه، كما أنه يتمتع بحص عالي من المسئولية، ولديه شخصية قوية، ولديه قدرة كبيرة على القيادة وحب السيطرة على الآخرين، كما يمتاز بالشهامة والأخلاق العالية، كما أنه متسامح مع الأشخاص الآخرين، وينسى ما يفعله معه الأشخاص الآخرين من إيذاء له، ولا يحب أن يتدخل أحد بمشكلاته، كما انه لديه كبرياء كبير يجعل المحيطين به يعتقدونه مغرورا.

وبالرغم من أن مولود برج الأسد لديه الكثير من المميزات، فأنه يمتلك الكثير من العيوب أيضا، والتي تتمثل في حبه للسيطرة والقيادة وميله إلى الغطرسة وعدم تقبل الآخرين، ولا يحب أن ستدخل احد في حياته الشخصية، فهو عدو قوي لمن يؤذيه أو يعتدي عليه، ويبحث دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نقدم له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

اليوم قد يكون مشحونا بالواجبات، ومع ذلك توازن جيدا بين اهتمامك بصحتك وقيامك بواجباتك.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

عطارد بمواجهة برجك ومن المهم أن تتحكم في انفعالاتك ولا تبالغ في غضبك وحساسيتك.

الحياة العملية والمال عند برج الأسد

يتمتع مولود برج الأسد بالحيوية والنشاط، ما يجعله دائما يميل إلى العمل بجد واجتهاد حتى يستطيع الوصول إلى أعلى المناصب، كما أنه سيبذل قصارى جهده لذلك، ولا يمثل إنفاق المال صعوبة كبيرة بالنسبة لأصحاب برج الأسد، ولكنهم ينفقون ببذخ.