حظك اليوم برج القوس السبت 26-2-2022 مهنيا وعاطفيا

الكرم من أكثر الصفات التي يتميز بها مواليد برج القوس، فهم لا يبخلون على أنفسهم أو غيرهم بالأموال أو بأي شيء يحتاجونه ويقدمون الدعم لهم دائمًا، ومن صفات برج القوس أيضا حبهم للسفر والانطلاق والحرية وتجربة الأشياء المختلفة وزيارة الأماكن والبلاد حول العالم، فهم لا يتوقفون عن السفر وعيش المتعة والاطلاع على ثقافات عديدة وأشخاص جدد، وهم يتمتعون بثقافة عالية وعقلية منفتحة، ويهتمُّون بالفلسفة ويستخدمونها في تحليل العديد من الأمور، ويُقال إنهم قادرون على تحويل أفكارهم إلى أفعال.

حظك اليوم برج القوس الصعيد المهني

حظك اليوم على المستوى المهني لمواليد برج القوس، يبشرهم بأخبار سارة، فوجود القمر في منزل المال يجعل أعمالهم في تقدم ويصلون إلى مكاسب وجني أرباح ينتظرونها كثيرا، ولكن بشرط أن تعتني بحساباتك وتراجع خطواتك جيدا قبل فعل أي شيء.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

خبيرة الأبراج والفلك قالت في تصريحاتها لـ«الوطن»، إن مواليد برج القوس على المستوى العاطفي عليهم اليوم أن يحافظوا على اللباقة وحسن الحديث إذا أرادوا الحصول على التقدير من محبيهم.

مشاهير برج القوس

ينتمي العديد من المشاهير لبرج القوس، أبرزهم الفنانة لبلبة والفنان اللبناني عاصي الحلاني ولد في 28 نوفمبر، والفنانة علا غانم ولدت في 26 نوفمبر، والفنانة ميرفت أمين، والفنانة ماجدة الرومي، وعلى المستوى العالمي ينتمي الفنان براد بيت إلى مواليد برج القوس، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون ولدت في 22 نوفمبر.