أستاذ مناعة: انخفاض إصابات كورونا في الصيف لا تعني انتهاء الفيروس

قالت الدكتورة هايدي سمير، أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم الميكروبولجي والمناعة بكلية طب جامعة حلوان، إن أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا تشهد استقرار حاليا، وبصفة عامة تنشط الفيروسات في فصل الشتاء وبالتالي الزيادة في الأعداد كانت طبيعية.

انخفاض إصابات كورونا بالصيف

وأضافت «سمير»، خلال لقاء ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، اليوم السبت، أن انخفاض الأعداد في فصل الصيف لا يعني انتهاء فيروس كورونا، والدليل على ذلك إنشاء مصانع لإنتاج اللقاحات الخاصة بكورونا حول العالم.

وأشارت إلى أن فيروس كورونا من المتوقع أن يكون مرض موسمي، ويجب التفرقة بين 3 مفاهيم وهي العدوى والمرض ومضاعفاته، فالأولى تعني أن يدخل جسم الإنسان ميكروب «لو عطست دلوقتي في الاستديو هطلع مليون ميكروب».

اكتساب العدوى من المفترض ألا يثير قلقنا

وأوضحت أن التطعيم يحمي الإنسان من مضاعفات المرض والأخطار الشديدة التي تضطره للدخول للمستشفى: «لو حضرتك متطعم وواخد 3 جرعات هيجيلك العدوى والمرض لكن مش هيجيلك مضاعفات».

وتابعت: «اكتساب العدوى من المفترض ألا يثير قلقنا في حالات أن تكون المناعة جيدة للشخص، وهذا الأمر لا نستطيع نحكمها»، مؤكدة أن التطعيم ليس له آثار على المصابين بأمراض مزمنة.

ولفتت أن اختيار مصر ضمن 6 دول أفريقية لتلقي تكنولوجيا إنتاج لقاحات كورونا، لسببين، الأول يكمن في البنية التحتية التي أهلت هذه الدول، إضافة لوجود مصانع للأدوية وشركات عالمية تعمل في هذه الدول تستطيع المساعدة في النقل.

وأفادت بأن السبب الثاني يتعلق بالعنصر البشري المتاح ويعمل في المجال الصحي بكفاءة، لافتة إلى أنَّ معدلات عدالة توزيع لقاحات كورونا ارتفعت نسبيا الفترة الماضية، كما أن نقل التكنولوجيا لمصر سيسهم في عدالة توزيع اللقاحات.