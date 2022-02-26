عبدالغفار: إتاحة الجرعة المُعززة للتطعيم ضد كورونا داخل الحرم الجامعي

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، منذ قليل، الحرم الجامعي والمدينة الجامعية للطلاب، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعدد من عمداء الكليات، للاطمئنان على سير العملية التعليمية وانتظام المحاضرات بالكليات وتسكين الطلاب بالمدن الجامعية وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة جميع منسوبي الجامعة وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد ومتحوراته.

وزير التعليم العالي يطمئن على انتظام المحاضرات

واطمأن وزير التعليم العالي على انتظام المحاضرات، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيدًا بدور إدارة الجامعة في تحقيق الانضباط وانتظام العملية التعليمية على الوجه الأكمل، والتزام الطلاب بالتعليمات داخل الحرم الجامعي، ومباني الجامعة، وقاعاتها الدراسية، وارتدائهم الماسك الطبي "الكمامة" طوال فترة التواجد داخل الحرم الجامعي.

وخلال زيارته، أكد الوزير على ضرورة فرض الانضباط الكامل داخل الجامعات، وتواجد القيادات الجامعية، وأعضاء هيئات التدريس، والهيئة المعاونة بشكل مُنتظم؛ لضمان حُسن سير العملية التعليمية، مُوجهًا باتخاذ الجامعات كافة ما يلزم من تطبيق معايير السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية؛ لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

وزير التعليم العالي: استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية

كما أكد عبدالغفار على جاهزية كافة المدن الجامعية لاستقبال الطلاب، مع التشديد على المتابعة اليومية للالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بالمدن الجامعية على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى إتاحة الجرعة المُعززة للتطعيم ضد فيروس كورونا لكافة مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، وتوفير نقاط للحصول على التطعيم داخل الجامعات، مع استمرار الجامعات في تطبيق قرار مجلس الوزراء، بمنع دخول غير الحاصلين على اللقاح، إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح.

وأكد استمرار المستشفيات الجامعية في رفع درجة الاستعداد القصوى؛ لدعم الجامعات في إجراءات التصدي لفيروس كورونا.

وحث عبدالغفار الطلاب على ممارسة الأنشطة الطلابية، والثقافية، والتوعوية، التي تُنظمها الجامعات لدورها الهام في بناء شخصيتهم المُتكاملة، وإطلاق طاقتهم الإبداعية، مؤكدا الاهتمام برعاية الطلاب الموهوبين والنوابغ، بالتعاون بين صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ ومراكز رعاية الطلاب الموهوبين والنوابغ بالجامعات.

وزير التعليم العالي: يجب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية

من جانبه، قال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تطبق الإجراءات الاحترازية داخل الكليات والمدن الجامعية على أعلى مستوى، مؤكدًا انتظام المحاضرات من اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني، والتزام الطلاب بإرتداء الكمامات الطبية والتباعد الاجتماعي.

الخشت: انتظام المحاضرات منذ اليوم الأول لبداية الفصل الدراسي الثاني

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، حرص الجامعة على تنفيذ جميع التوجيهات الرئاسية بضرورة رعاية النوابغ والموهوبين بالجامعات في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الجامعة أعدت خريطة للفعاليات والأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسي الثاني في إطار مشروع جامعة القاهرة لبناء الإنسان وتطوير العقل المصري وتشكيل شخصية الطلاب وصقل مهاراتهم المختلفة، حيث تتنوع خريطة الأنشطة بين الفنون والثقافة والرياضة والزيارات الميدانية والأنشطة الفنية والاجتماعية والمسابقات والمعسكرات والندوات وورش العمل التدريبية.

وأضاف الخشت، أن الجامعة ستواصل موسمها الثقافي والفني خلال الفصل الدراسي الثاني بمجموعة من اللقاءات الحوارية المفتوحة مع الطلاب لمناقشة أهم القضايا المطروحة على الساحة، بالإضافة إلى إقامة ندوات وورش عمل ومسابقات بحثية على مستوى الطلاب والأساتذة حول قضايا تغيرات المناخ وقضايا الإبداع في مختلف المجالات لا سيما تأسيس خطاب ديني جديد وتطوير الوعي، والتي يشارك فيها نخبة من العلماء والمفكرين وكبار الكتاب والأساتذة.