أخبار حرب روسيا وأوكرانيا: خسائر فادحة للروس.. وعشرات الضحايا المدنيين

تطورات جديدة ومتسارعة تشهدها آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا، مع حلول اليوم الثالث للعملية العسكرية الموسعة التي شنتها موسكو على الأراضي الأوكرانية، في سبيل حماية إقليم دونباس على حد تعبير الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الذي أعلن عن بدء الحملة المسلحة على أوكرانيا فجر يوم الخميس الماضي، لتندلع على إثرها الحرب بين الجارتين.

آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا

وتبرز آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا في بيان لوزارة الدفاع الأوكرانية، والتي قالت إنّ القوات الروسية تتكبد خسائر فادحة، جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة في أوكرانيا عن سقوط عشرات الضحايا من المدنيين الأوكرانيين، بينهم 3 أطفال، وذلك بفعل القصف الروسي المكثف على العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها، حيث قالت الحكومة الأوكرانية إنّ سلاح الجو الروسي استهدف في غاراته الليلة الماضية الأبراج السكنية، الأمر الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بحسب موقع «سكاي نيوز عربية».

سقوط ضحايا من المدنيين وموسكو تنفي استهدافهم

إلاّ أنّ آخر أخبار الحرب بين روسيا وأوكرانيا تضمنت نفي وزارة الدفاع الروسية استهداف قواتها للمدنيين، حيث قالت إنها تعمل كل ما بوسعها لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين، وأنها لا تستهدفهم، وقالت الحكومة الأوكرانية إنّ عناصر الجيش الروسي تحاول اقتحام كييف من محاور عديدة، وقال الرئيس الأوكراني «زيلنسكي» صباح اليوم إنّ الجيش الأوكراني يسيطر على كييف وعلى النقاط الرئيسية في المدينة.

بداية الأزمة الروسية الأوكرانية

وكانت الأزمة الروسية الأوكرانية قد اندلعت شرارتها منذ نحو شهر، وذلك على خلفية طلب أوكرانيا انضمامها إلى دول حلف شمال الأطلسي «الناتو»، إلاّ أنّ روسيا عارضت الطلب، إذ اعتبرت انضمام كييف للناتو هو تهديد صريح لأراضيها وأمنها، لما في ذلك من توسع للحلف في أوروبا الشرقية وبسط نفوذه وسيطرته عليها، بحسب بيان أصدره «الكرملين».