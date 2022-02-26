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عاجل.. الجيش الروسي يعلن نقل الجنود الأوكرانيين المستسلمين إلى سيفاستفول

كتب:

شيماء عادل
11:05 ص | السبت 26 فبراير 2022
الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب الروسية الأوكرانية

أعلن ميخائيل ياسنيكوف، نائب قائد أسطول البحر الأسود للخدمات اللوجستية الروسية، اليوم السبت، أن أكثر من 80 عنصرا من حرس الحدود الأوكراني الذين استسلموا على جزيرة زميني، تم نقلهم إلى سيفاستوبول الروسية.

وقال «ياسنيكوف» خلال مؤتمر صحفي، نقلته وكالة سبوتنيك الروسية: «اليوم تم تسليم مجموعة مكونة من 82 جنديا من جزيرة زميني إلى سيفاستوبول عبر البحر من خلال نقلهم بسفينة خاصة، حيث اختار هؤلاء إلقاء أسلحتهم وقرروا العودة إلى عائلاتهم».

وأضاف: «احترمنا قرار حرس الحدود الأوكراني، وتم إنشاء ممر آمن لهم لمغادرة منطقة العمليات العسكرية».

وتستمر العمليات العسكرية لليوم الثالث على التوالي، بعدما خرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معلناً بدء عملية عسكرية فجر الخميس الماضي، لمنع عسكرة أوكرانيا، ووقف التوسع لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، بعد رغبة أوكرانيا في الانضمام لحلف الناتو، واعتبار روسيا أن هذا الأمر يعد تهديدا لأمنها القومي. 

وأعلن الناطق باسم الجيش الروسي، في وقت سابق، عن أن الجيش الروسي تمكن من استهداف 821 هدفا من بينهم إسقاط 7 طائرات و7 مروحيات و9 مسيرات في أوكرانيا.

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بقلم شيماء عادل