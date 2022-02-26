عاجل.. الجيش الروسي: دمرنا أكثر من 821 هدفاً عسكرياً لأوكرانياً

أعلن اللواء إيغور كوناشينكوف، الناطق الرسمي باسم الجيش الروسي، أن القوات الروسية استهدف أكثر من 821 هدفا عسكرياً أوكرانيا.

كوناشينكوف: 14 مطاراً عسكريا بين أهدافنا في أوكرانيا

ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن كوناشينكوف قوله: «استهدفت القوات المسلحة الروسية 821 هدفاً تابعا للقوات العسكرية الأوكرانية ومنها 14 مطاراً عسكريا و19 مركز قيادة واتصالات، و24 منظومة صواريخ مضادة للطائرات من طراز إس 300 وأوسا S-300 و48 محطة رادار».

وأضاف الناطق باسم الجيش الروسي أنه جرى إسقاط 7 طائرات مقاتلة و7 مروحيات و9 طائرات مسيرة، إضافة إلى تدمير 87 دبابة وعربات مدرعة و28 نظام إطلاق صواريخ متعدد و118 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة».

القوات البحرية الروسية دمرت 8 زوارق عسكرية بحرية

وعلى مستوى القوات البحرية، أكد الناطق باسم الجيش الروسي أن القوات البحرية الروسية دمرت 8 زوارق عسكرية للبحرية الأوكرانية.

وتدخل العملية العسكرية التي أعلن عنها المتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يومها الثالث، وسط حصار قامت تقدمت به القوات الروسية إلى العاصمة الأوكرانية "كييف" التي ما زالت تحاول صد الهجوم الروسي.

وخرج الرئيس لأوكراني في مقطع فيديو له فجر اليوم، بعد تردد أنباء عن هروبه إلى ملجأ محصن، نافياٍ ًهؤوبه وتركه أوكرانيا، داعياً الشعب الأوكراني إلى مقاومة ماوصفه بـ" الغزو الروسي".