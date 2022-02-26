الجيش الروسي يحاول اقتحام كييف واستمرار القصف المكثف على مدن أوكرانية

أعلنت الحكومة الأوكرانية صباح اليوم الثالث للعملية العسكرية الروسية الشاملة على أوكرانيا أنّه قوات الجيش الروسي تحاول منذ الساعت الأولى من اليوم السبت اقتحام العاصمة كييف من محاور عدة.

غارات مكثفة وقصف عنيف على كييف

وكانت الليلة الماضية قد شهدت غارات مكثفة وقصف روسي عنيف على عدد من المدن الأوكرانية وخاصة العاصمة، حيث قال عمدة كييف، أنّ القصف أسفر عن إصابة 35 شخصا بينهم أطفال في اشتباكات ليلية بالعاصمة الأوكرانية، بحسب وسائل إعلام أوكرانية، ونقله موقع «سكاي نيوز عربية».

أوكرانيا تدافع عن حريتها بالسلاح

ويشار إلى أنّ السكان قد سمعوا أصوات انفجارات كثيفة ومتواصلة في عدد من أحياء كييف، من جهته قال الرئيس الأوكراني أنّ أوكرانيا تدافع عن حريتها ومستقبل أوروبا بالسلاح المتوفر لديها، وكانت لاتفيا قد أعلنت عن استقبالها موظفي السفارة الأوكرانية في موسكو بعد إجلائهم منها وصعوبة عودتهم إلى أوكرانيا بفعل الحرب المشتعلة على أراضيها.