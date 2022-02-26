القوات المسلحة توقع مذكرة تفاهم مع وزارة الثروة الحيوانية والمصائد السمكية بتنزانيا

في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم أواصر التعاون مع الأشقاء في الدول الأفريقية بجميع المجالات جرى توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ووزارة الثروة الحيوانية والمصائد السمكية بدولة تنزانيا.

جاء ذلك بحضور اللواء أح مدحت النحاس مساعد وزير الدفاع، واللواء وليد حسين أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ووزير الثروة الحيوانية والمصائد السمكية التنزانية.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك في الاستزراع السمكي البحري والمياه العذبة والاستفادة من الخبرات والبنية التحتية التي يمتلكها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وألقى اللواء أح مدحت النحاس كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكّداً اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع الأشقاء في الدول الأفريقية وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية والاقتصادية.