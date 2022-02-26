القوات المسلحة توزع كميات من المواد الغذائية والبطاطين بشمال سيناء

يى إطار جهود القوات المسلحة المستمرة لدعم ومعاونة أبناء شمال سيناء وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية لهم، وزعت القوات المسلحة 3 آلاف بطانية ولحاف و4 آلاف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً، كما تمّ زراعة 50 ألف شتلة زيتون بقرى ومدن محافظة شمال سيناء.

ونسقت قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب مع محافظ شمال سيناء لتحديد المناطق الأكثر احتياجاً وضمان التوزيع على أكبر عدد من المستحقين بنطاق المحافظة.

كما زرع اللواء أ ح خالد بيومي العربي قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب واللواء أ ح محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بزراعة عدد من شتلات الزيتون الرمزية لأرواح شهداء القوات المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة لتظل راية الوطن عالية خفاقة.

وأكّد قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب على أن القيادة العامة للقوات المسلحة لا تدخر جهداً للوصول إلى تحقيق التنمية الشاملة بكل أنحاء سيناء فى مختلف المجالات وتقديم الدعم المستمر لأبناء سيناء الشرفاء.

من جهتهم، عبّر المواطنون عن فرحتهم العارمة بجهود التنمية والتعمير المتواصلة فى شبه جزيرة سيناء وشعورهم بعودة الحياة إلى طبيعتها بمدن شمال سيناء، مؤكّدين العلاقة الوثيقة التي تربطهم بالقوات المسلحة والتواصل المستمر معهم للتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم وتلبيتها.

حضر الفعاليات، ممثلو الأجهزة التنفيذية بمحافظة شمال سيناء ورئيس مجلس إدارة أمناء مؤسسة «من أجل مصر للتنمية الشاملة» والفنان خالد الصاوي.