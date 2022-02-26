انطلاق حملة «حقك تنظمي» ضمن مبادرة «أيامنا أحلى» بالمنيا غدا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية غدا الأحد، تحت شعار «حقك تنظمي»، وذلك لتقديم خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة بالمجان في مدن وقرى المحافظة، ضمن مبادرة «أيامنا أحلى» التي تنفذها وزارة الصحة والسكان، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

وقال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الحملة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزارة الصحة والسكان بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين، لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة.

وأكد أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانا عن طريق المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة.

توفير أدوية الصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل

ومن جانبها، قالت الدكتورة وفاء بدوي مدير إدارة تنظيم الأسرة إنه سيتم توقيع الكشف وتوفير أدوية الصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل طويلة المدى بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي.

وأوضحت أن الحملة ستكون على مستوى جميع الإدارات الصحية بالمحافظة، وتضم مرحلتين حيث تبدأ المرحلة الأولى غدا الأحد حتى الخميس الموافق 3 مارس المقبل، في مراكز سمالوط، وبني مزار، ومغاغة، وديرمواس، فيما تنطلق المرحلة الثانية في 6 حتى 10 مارس المقبل في مراكز المنيا، ومطاي، والعدوة، وملوي، وأبو قرقاص.

وتنظم وزارة الصحة قوافل مستمرة، تستهدف القري الأكثر احتياجا حيث يتم توقيع الكشف الطبي وصف الأدوية بالمجان.