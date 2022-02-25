خدمات طبية وعلاجية لـ2085 مواطنا بقرية نزلة عبيد في المنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

صرف الأدوية وعمل الفحوصات بالمجان

وأوضح دكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية نزلة عبيد بمركز المنيا، يومي 23 و24 من فبراير الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 2085 حالة مترددة، وتم صرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

تحويل 45 حالة للمستشفي لاستكمال العلاج

وقال الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 559 حالة جراحة و277 حالة أطفال و320 باطنة و177 قلب و77 نساء و91 أسنان و167 جلدية و233 حالة أنف وأذن و184 تنظيم أسرة، إلى جانب أنه تم عمل 112 تحليلا مختلفا، وعمل 22 حالة موجات صوتية، وعمل 6 حالات أشعة سينية، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ204 مترددين، وتم إجراء خلع أسنان لـ7 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 45 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لـ143 مترددا.

وتستهدف القوافل الطبية التي تطلقها الصحة، القرى الأكثر احتياجا، التي تبعد 15 كيلو عن أقرب مستشفى عام أو مركزي، ويتم إطلاق قافلتين في الأسبوع الواحد.