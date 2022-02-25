استرداد 70 فدانا من أراضي أملاك الدولة بمركز ملوي في المنيا

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز، بالاستمرار في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 19 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والري، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة وتعليمات رئيس الوزراء بإزالة التعدي على الأراضي الزراعية ومتابعة وزير التنمية المحلية.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

وقاد اللواء ا.ح أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع الأمن والجهات المعنية، أسفرت عن استرداد 70 فدانا، منها 35 فدانا بقرية دير أبو حنس بمجلس قروي دير البرشا، و35 فدانا بقرية الشيخ شبيكة بمجلس قروي دروة، الى جانب إزالة 8 حالات تعدٍ على أملاك الدولة مساحة 720 مترا بدير أبو حنس، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فحص تظلمات أسعار تقنين الأراضي

وناقش محافظ المنيا، عددا من التظلمات المقدمة من المواطنين على أسعار البيع التي تم تقديرها لأراضي أملاك الدولة، طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 18 لسنة 2017، وذلك ضمن جهود المحافظة لاستكمال تنفيذ خطة الدولة، للتعامل مع ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، واستجاب المحافظ لعدد من التظلمات وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي لعدد من المواطنين بمراكز المحافظة المختلفة.

وأكد المحافظ على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقاً للقانون، مشيرا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة.