10 معلومات عن مشروع بازار العبور «شارع مصر».. منها تجهيز منطقة ألعاب

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر «فيس بوك» عن آخر مستجدات مشروع بازار العبور «شارع مصر»، وعن وضع أعمال التخطيط والتنفيذ بالمشروع.

وتستعرض «الوطن» في نقاط آخر مستجدات وأعمال مشروع بازار العبور «شارع مصر».

في نقاط.. معلومات عن مشروع بازار العبور «شارع مصر»

1 - يوجد المشروع في شمال الحي التاسع في جنوب الحي الترفيهي، وبجوار المرحلة الثانية من «دار مصر».

2 - يجري خلال الفترة الحالية استكمال كل من أعمال الحفر، مع مد خطوط المياه والصرف للمشروع.

3 - سيتم تنفيذ مختلف الخدمات الأساسية من أجل خدمة من يشغلون الباكيات وزوار البازار.

منطقة ألعاب الأطفال «kids area»

4 - تم توريد وتركيب خلال الفترة الحالية العديد من الأجهزة إلى منطقة ألعاب الأطفال «kids area»، وهي المرحلة الثانية وتقع بجوار بزار العبور.

5 - تم أيضاً تثبيت كافة القواعد لتلك الألعاب من أجل زيادة عامل الآمان لمن يستخدمها من الأطفال.

توفير فرص عمل للشباب

6 - مشروع «بازار العبور» يوفر العديد من فرص العمل وتحديداً الشباب، حيث سيوفر المشروع ما يقرب من 100 فرصة عمل ومن خلال إيجار رمزي.

7 - قيام جهاز تنمية مدينة العبور بتنفيذ المرافق، مع تنسيق كل من الموقع ومنطقة ألعاب الأطفال، على أن يتم الافتتاح قريبا.

8 - أعمال تطوير ورفع كفاءة مع تجميل الموقع من أجل ظهوره بشكل حضاري لائق بالمدينة.

صيانة المسطحات الخضراء

9 - تم بالفعل صيانة مختلف المسطحات الخضراء، من خلال تدعيمها بعدد 10 آلاف شتلة وذلك من الشتلات الديكورية المختلفة.

10 - تم تركيب عدد من المقاعد والبرجولات من أجل راحة مرتادي البازار، وأيضا حمايتهم من سواء أشعة الشمس أو التقلبات الجوية.