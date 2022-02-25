متى يحق للأسرة الواحدة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي أكثر من مرة؟

تعد شقق الإسكان الاجتماعي من أكثر الأشياء التي يحرص المواطنين على البحث عن تفاصيلها، أملا في حجز شقة سكنية، خصوصا بعد أن أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن بدء حجز شقق الإسكان الاجتماعي للإسكان المتوسط في مشروعات «جنة، سكن مصر، دار مصر» في عدد من المدن المختلفة ومساحات متنوعة، وذلك في إطار سعى وزارة الإسكان الاجتماعي اتوفير السكن الملائم للشادى المواطنين متوسطي الدخل لاستهداف شرائح مختلفة من المجتمع ولترسيخ العدالة الاجتماعية بين المواطنين.

ويتسائل الكثير من المواطنين عن إمكانية حجز أفراد الأسرة الواحده لحجز أكثر من شقة سكنية، في شقق الإسكان الاجتماعي، أم أن الأمر مقتصر على حصول الأسرة الواحده على شقة واحده فقط، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير إمكانية حجز أكثر من شقة في مشروعات الإسكان أم أن الأمر لا يمكن تحقيقه، وفق ما اعلنته هيئة الأرصاد الجوية، والتي جاءت كالتالي:

هل يحق للأسرة الواحده حجز أكثر من شقة سكنية في مشروعات الإسكان

أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة والتي تتكون من «الزوج، الزوجة، الأولاد القصر» التقدم لحجز اكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة في الإعلان الواحد، كما أنه يشترط ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو الأسرة وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية بالمدن الجديدة أو لمحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير بالشراكة مع آخرين.

وهذا يعني أنه لا يحق للأبناء القصر التقديم على شقق الإسكان حال تقديم الأب على حجز شقة سكنة في الإعلان الحالي أو في إعلان سابق، ولكن يحق للأبناء التقديم على حجز شقة في الإسكان الاجتماعي فور تخطيه السن القانوني، أي حين يصبح غير قاصر، لتكون تلك الحالة هي الوحيدة التي تمكن الأسرة الواحده من الحصول على أكثر من شقة سكنية في الإسكان الاجتماعي.

ويشترط صندوق الإسكان الاجتماعي أيضا أنه يجب ألا يكون المتقدم أو الأسرة قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري الصادرة من لبنك المركزي.