أحدث خدمات موقع الإسكان والتمويل العقاري.. احسب القسط الشهري لشقتك

ما زال الحديث مستمرا عن شقق الإسكان المتوسط، ويزداد بحث كثير من الأشخاص عن تفاصيل حجز الوحدات، وكيفية التقدم والحجز للحصول على هذه الشقق، التي تقدم من الدولة تحت إشراف وزارة الإسكان، بنظام التمويل العقاري.

وبدأ التقديم على الشقق السكنية بالمشروعات المختلفة المعلن عنها، سواء في دار مصر، أو سكن مصر، أو جنة، يوم 15 فبراير الجاري، وينتهي التقديم يوم 8 مارس المقبل.

خدمات جديدة يقدمها موقع الإسكان

في إطار التيسير على المواطنين، والإجابة عن تساؤلاتهم فيما يخص الأوراق المطلوبة للحجز، بالإضافة إلى كيفية حساب قيمة الأقساط والتمويل، وغيرها من الأسئلة، يقدم موقع الإسكان والتمويل العقاري خدمات جديدة، للإجابة على استفسارات الناس، وفقا لما أعلنته الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبدالحميد.

خدمة الحساب الإلكتروني لأقساط الشقق

يقدم الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، خدمة للحساب الإلكتروني، التي من شأنها أن تساعد المواطن الراغب في حجز الوحدات، وتمكنه من احتساب نسب تقديريه مقربة ومبلغ التمويل العقاري الخاص بالوحدة التي يريد حجزها، وما يمكن أن يدفعه من مبلغ قسط شهري وفق سعر الوحدة السكنية والدخل الخاص بالشخص وسنه.

وللاستفادة من الخدمة، ليس على الشخص، أكثر من الدخول على الموقع، وكتابة عمره، وسعر الوحدة التي يريد حجزها، وعدد سنوات التمويل، ويختار قيمة التمويل العقاري، ليتم احتساب ما يمكن أن يدفعه شهريا.

مواقع الوحدات السكنة بالمدن

قالت مي عبدالحميد، إن الموقع الخاص بالإسكان يقدم خدمة ثانية، وهي إتاحة مواقع الوحدات السكنية المطروحة بالمدن المختلفة، في المشروعات الثلاث المطروحة أونلاين، لمساعدتهم في اختيار الوحدة السكنية على أرض الواقع.

ويمكن للمواطنين من خلال الموقع الإطلاع على كراسات الشروط وسداد مقدم جدية حجز الوحدات السكنية ومصروفات التسجيل.

وكان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن أن عدد من سددوا قيمة مقدم جدية الحجز، تجاوز أكثر من 13337 مواطنا.