روسيا تغلق مجالها الجوي أمام التشيك وبولندا وبلغاريا

أفادت وكالة «سبوتنك» الروسية، بأن هيئة الطيران الروسية، أعلنت قيامها بحظر الرحلات الجوية للخطوط الجوية التشيكية والبولندية والبلغارية في مجالها الجوي.

وكانت هيئة الطيران الروسية، أكدت أنها سوف تتخذ عقوبات مماثلة لما قامت به عدد من الدول الغربية، حيث سبق وأن قررت روسيا حظر الطيران البريطاني ردا على حظر الطيران الروسي.

كما قامت بولندا في وقت سابق من اليوم بحظر طيرانها مع روسيا، على خلفية العمليات العسكرية التي قامت بها روسيا على الأراضي الأوكرانية، واستمرت لليوم الثالث على التوالي.