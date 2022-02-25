واشنطن بوست: زيلينسكي يطلب السلام لكن روسيا تريد الاستسلام

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إنه مع اقتراب القوات الروسية من العاصمة الأوكرانية كييف، عقب بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا تُركت تحارب بمفردها، وخاطب الرئيس الأوكراني، اليوم، الحكومة الروسية بالفيديو، وقال إنه يريد وقف الخسائر في الأرواح، مخاطبًا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مباشرة: «هناك معارك في جميع أنحاء البلاد. لنجلس».

استسلام كييف قبل التفاوض

ولم يتضح ما إذا كان هذا العرض سيحدث أي فرق في المراحل الأولى لما وصفته الولايات المتحدة بحرب موسكو المتعمدة، بينما قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن روسيا مستعدة لإرسال وفد إلى العاصمة البيلاروسية مينسك لإجراء محادثات مع أوكرانيا، لكن بيسكوف قال إن بوتين سيرسل وزيري دفاعه وخارجيته، موضحًا أن روسيا ما زالت تتوقع نزع السلاح من أوكرانيا، مما يعني استسلام كييف.

خضوع أوروبا بسبب الغاز

وأشار تقرير الصحيفة الأمريكية إلى أن زيلينسكي قدم -بالإضافة إلى إثارة إمكانية إجراء محادثات مع روسيا- تقييمًا قاطعًا لأوروبا، قائلاً إن القارة لديها القدرة على وقف هذا العدوان، واقترح عليها بذل المزيد للرد على تحركات موسكو، إذ قال: «إلى الأوروبيين: لقد جرى ابتزازكم بالغاز بالفعل، وتعرضتم للإذلال بالفعل، وهم يريدون تقسيمكم بالطريقة نفسها التي يحاولون بها تقسيم أوكرانيا اليوم، دافعوا عن أنفسكم بالطريقة التي ندافع بها عن أنفسنا".

جدير بالذكر أنه قبل شن الغزو، طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا بالتخلي عن تطلعاتها للانضمام إلى حلف الناتو، والتخلي عن جميع الأسلحة والاعتراف بشبه جزيرة القرم، التي ضمها في عام 2014 إلى روسيا.