عاجل.. الشيشان تنضم إلى روسيا وتحشد 10 آلاف مقاتل في مواجهة أوكرانيا

قالت وكالة «سبوتنيك» الروسية، إن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، جمع أكثر من 10 آلاف مقاتل من مؤسسات إنفاذ القانون الشيشانية، للتموضع في أكثر المناطق سخونة في أوكرانيا، لمساعدة الجيش الروسي في حربه ضد أوكرانيا.

جنود قديروف في الطريق

ذكر «قديروف»، بحسب مراسل «سبوتنيك»: «إذا كنت تريد حقا الالتقاء بنا، فنحن ندعوك بكل سرور إلى فوج أحمد حاجي قديروف»، لافتا إلى أن المقاتلين الشيشانيين الذين يتم إرسالهم إلى أوكرانيا سيتموضوعون في أكثر المواقع سخونة.

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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن فجر أمس الخميس، عن بدء عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس شرق أوكرانيا، لمنع عسكرة كييف، والحد من توغل حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالقرب من الحدود الروسية، بعد إعلان الأخير رغبته في ضم أوكرانيا.