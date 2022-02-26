بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب «توك توك» ببني سويف

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب «توك توك» بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، بالقرب من مزرعة الرومي شرق النيل في محافظة بني سويف، ونُقل 3 مصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية بينما فضل الرابع عدم نقله.

انقلاب «توك توك» شرق النيل

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث مروري ناتج عن انقلاب «توك توك» بالطريق الصحراوي الشرقي القديم بالقرب من مزرعة الرومي شرق النيل.

ووجه «مشهور» بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتوجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

ودفع مرفق اسعاف بني سويف بثلاث سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث هم وجدي يوسف خليفة، 23 سنة، مقيم في منطقة الأزهري بمدينة بني سويف، مصاب اشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بالعمود الفقري، ويوسف خليفة مرزوق، 45 سنة، مقيم في الأزهري بمدينة بني سويف، مصاب كدمات وسحجات، ومحمد كمال ثابت، 58 سنة، مقيم قرية بياض العرب، عامل، مصاب اشتباه كسر بالكوع الأيمن وجروح وسحجات، بينما رفض المصاب الرابع النقل بواسطة سيارة الإسعاف.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.