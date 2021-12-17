مصرع اثنين وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم سيارتين ملاكي بصحراوي بني سويف

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 5 آخرين بينهم طفل، اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق «القاهرة - أسيوط الصحراوي الشرقي القديم» بعد الحيبة بحوالي 3 كيلو بدائرة محافظة بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.

مديرية أمن بني سويف تتلقى بلاغا بالحادث

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع تصادم حادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق مصر - أسيوط الصحراوي الشرقي القديم بعد الحيبة بحوالي 3 كيلو بدائرة المحافظة، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين موجهًا على الفور بسرعة نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى والمصابين إلى قسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم.

نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف لتلقي العلاج

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثتين وهما أحمد حسن النقيب 54 سنة ومقيم بمحافظة القاهرة، وثريا محمد أحمد 42 سنة ومقيم بمحافظة الفيوم وتم إيداعهما بمشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت إشراف النيابة العامة.

أسماء المصابين

والمصابون هم: جورج نشأت عزمي 28 سنة، ومقيم بمحافظة سوهاج مهندس معماري مصاباً باشتباه كسر بالقدم الأيسر، ونهى محمد أحمد 47 سنة، مقيمة بمنشأة ناصر بمحافظة القاهرة مصابة باشتباه كسر بالقدم اليسرى، ومحمد محمد عبد العظيم 6 سنين مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحسن فتحي ونيس 22 سنة ومقيم بمحافظة سوهاج مصاباً باشتباه كسر الذراع الأيسر واشتباه ما بعد الارتجاج، وأبانوب جرجس راغب 26 سنة ومقيم بمحافظة سوهاج مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية تحت إشراف الدكتور صلاح جودة مدير المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة.