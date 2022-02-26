وزير الري: مصر لن تستغني عن أي قطرة مياه من حصتها

أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، على أن مصر تسعى للاستعداد للتعاطي مع أية مخاطر أو مشكلات في المستقبل، موضحا أن هناك مخالفة تتعلق بوثيقة إعلان المبادئ، ومصر تثبت حالة بهذا الأمر.

مصر لن تسمح بحدوث أزمة مياه

وقال الوزير، خلال جلسة حوارية نظمها المجلس الأعل للإعلام، اليوم السبت، بمقر وزارة الموارد المائية والري: «الدولة لن تترك شيئا للصدفة، ولن تسمح بحدوث أزمة مياه، ويتم اتخاذ إجراءات لحماية أنفسنا وتطوير المنظومة المائية في السد العالي، بخلاف المشروعات الأخرى التي تتم».

وتابع وزير الري: «مصر لن تستغنى عن أي قطرة مياه من حصتها، وكل واحد يفهمها بطريقته، كما أن كل الإجراءات المتخذة تتعلق بعجز المياه وليس بالاستغناء عن نقطة مياه من نهر النيل».

تعاون «مصري- سوداني»

أضاف وزير الري أن هناك تواصل يوميا مع السودان فيما يتعلق بقضية سد النهضة، فهم أشقائنا، وأوضح أن هناك 8 علماء، منهم علماء من جنسيات مشتركة، نشروا وشاركوا في الدراسة المصرية عن سلامة سد إثيوبيا، وحتى الآن لم تنشر إثيوبيا أية ورقة ترد أو تثبت أو تنفي ما ورد في الدراسة بشأن سلامة السد.

كما أوضح وزير الموارد المائية والري، أن مصر تسعى للاستعداد للتعاطي مع أية مخاطر أو مشكلات في المستقبل، موضحا أن هناك مخالفة تتعلق بوثيقة إعلان المبادئ.