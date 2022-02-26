وزير الري: تحركات لمواجهة مخالفة إثيوبيا لاتفاقية إعلان المبادئ

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن هناك تحركات فنية وسياسية لمواجهة مخالفة إثيوبيا لاتفاقية إعلان المبادئ في شأن سد النهضة.

«العالم أصبح كتلة من المشاكل»

جاء ذلك في الجلسة الحوارية التي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حول قضايا المياه، في مقر وزارة الري، بحضور عدد من الإعلاميين والمهتمين بقضايا المياه.

وبدأ المؤتمر بكلمة كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث قال إنه في الظروف الدولية ابتداء من وباء كورونا، الذي لا تزال آثاره ممتدة حتى الآن، إلى الحرب في أوكرانيا، فالعالم أصبح كتلة من المشاكل ،ونحن في قلب العالم نتأثر بحسب تعبيره.

قضية مياه النيل تاتي في الصدارة

وتابع «جبر»: «قضية مياه النيل تاتي في الصدارة، وهناك أسئلة تثار بعد تشغيل السد في الفترة الأخيرة، وهذا اللقاء للإجابة على كل الأسئلة، وأهمها الخطوات التي ستتخذها مصر والمعلومات الكاملة عن التشغيل والخطط البديلة للمشروعات التي تنفذها الدولة، والإشكالية التي يسببها تشغيل التوربيد الأول والثاني، وهل تتعارض عملية توليد الكهرباء في سد النهضة مع اتفاقية إعلان المبادئ».

وأكد «جبر» على أن هناك شائعات، وأفضل وسيلة لمواجهة الشائعات هي المعلومات، لافتا إلى أن الجلسة ستتطرق لمشروعات الدول في مجالات الحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ وإعادة استخدام المياه.