عاجل.. إسرائيل تنقل سفارتها من أوكرانيا إلى بولندا

أفادت وكالة «سبوتنك» الروسية، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية، أصدرت تعليماتها اليوم، إلى موظفي السفارة الإسرائيلية في مدينة لفوف، غربي أوكرانيا، بالانتقال إلى الجانب البولندي من الحدود.

وأصدرت الخارجية الإسرائيلية بيانا صحفيا اليوم، قالت فيه إن هذه الخطوة تأتي بعد عقد جلسة لتقييم الوضع في أوكرانيا، صباح اليوم، تناولت جوانب مختلفة من الأزمة، بما في ذلك الوضع على الأرض، وأمن مبعوثي إسرائيل واستمرار تقديم الخدمة للمواطنين الإسرائيليين.

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي، عبر البيان، أن طاقم السفارة سيعبر الحدود إلى أوكرانيا يوميا لمواصلة عملهم الدبلوماسي ومساعدة المواطنين الإسرائيليين على مغادرة أوكرانيا.