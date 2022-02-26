سلوفاكيا تعلن حالة الطوارئ بسبب تدفق اللاجئين من أوكرانيا

أفادت وكالة «سبوتنك» الروسية بأنَّ السلطات في سلوفاكيا، أعلنت حالة الطوارئ في البلاد، اليوم، موضحة أنَّ السبب يعود إلى تدفق اللاجئين من أوكرانيا.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أنَّ البرلماني السلوفاكي قد وافق أمس الجمعة، على قانون خاص يتضمن عدة إجراءات متعلقة بالوضع في أوكرانيا.

البرلمان الروسي يوافق على قانون خاص بأوكرانيا

وبحسب موقع «spectator»، فإن الحكومة السلوفاكية من خلال هذا القانون تستطيع إعلان حالة الطوارئ في البلاد في حال وجود تدفق كبير من اللاجئين إلى داخل الأراضي السلوفاكية.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية يومها الثالث على التوالي، بعدما خرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معلناً شن بلاده عملية عسكرية ضد أوكرانيا، بهدف منع عكسرة أوكرانيا، ومنع حلف شمال الأطلسي «الناتو» من توسيع نفوذه على مقربة الحدود الروسية، وخاصة بعد رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى الحلف.

روسيا: نستهدف البينية التحتية العسكرية لأوكرانيا

وأكّد بوتين أنَّ العملية العسكرية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا من خلال استخدام أسلحة دقيقة، وتدور الآن عمليات عسكرية بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، فوفقاً لوزارة الدفاع البريطانية، فإن القوات الروسية المسلحة أصبحت على بعد 30 كيلومتراً من العاصمة.

وخرج الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي، في مقطع فيديو، داعيا ًالأوكرانيين إلى حمل السلاح والدفاع عن بلدهم، نافياً ما تردد عن لجوءه إلى ملجأ محصن، أو نيته في مغادرة البلاد.

في الوقت نفسه، أعلن الناطق باسم الجيش الروسي، أنَّ جيشه تمكن من استهداف 821 هدفاً عسكرياً ما بين إسقاط طائرات ودبابات واستهداف مطارات.

في وقت سابق، أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنَّ بلاده لن تتمكن استهداف المدنيين، في الوقت الذي أكدت فيه السلطات الأوكرانية، سقوط ضحايا بين المدنين من بينهم نساء وأطفال.

وطالبت السلطات الأوكرانية، المدنين باللجوء إلى الملاجئ أو محطات المترو للاحتماء من العمليات العسكرية التي تقودها القوات الروسية.