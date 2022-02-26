كيف أثرت أزمة أوكرانيا على أسعار القمح عالميا؟.. تمتلك 16% من الإنتاج

تُعد أوكرانيا وروسيا من المُصدرين الرئيسيين للقمح، إذ يمثل كلاهما 23% من تجارة القمح العالمية في العام التسويقي 2021-22، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية.

وشهدت أوكرانيا زيادة بنسبة 27% في شحنات القمح حتى الآن في العام التسويقي 2021-22 (يوليو إلى يونيو)، مع ارتفاع الصادرات إلى 16.1 مليون طن متري، حيث زادت روسيا ضرائبها على الصادرات.

وتوقعت مذكرة بحثية من «ستاندرد أند بورز جلوبال بلاتس» أن صادرات القمح الأوكرانية ستصل إلى 22.5 مليون طن متري في 2021-2022، وشهدت روسيا، أكبر مصدر للقمح في العالم حملة تصدير قمح ضعيفة في MY 2021-22 (يوليو-يونيو).

انخفاض صادرات القمح الروسي 24%

وبين 1 يونيو و17 فبراير شحنت روسيا 25.2 مليون طن متري أي أقل بنسبة 24% خلال العام، وقدرت صادرات القمح الروسي في 2021 بنحو 36.5 مليون طن متري.

وحصدت أوكرانيا 33 مليون طن متري من القمح في 2021-2022 من العام المالي 2021، ارتفاعًا من 25.4 مليون طن في العام 2020-2021، وفقًا للوزارة.

وبلغ محصول القمح في روسيا 79.1 مليون طن متري في 2021-22 بانخفاض 10% عن العام الماضي، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، ومن المتوقع أن ينخفض ​​إنتاج روسيا من القمح في عام 2021-2022، بسبب الظروف الجوية السيئة، ما يؤهل السعر للزيادة عالميا.

وشهدت أسعار قمح البحر الأسود تقلبات حادة في الأسابيع القليلة الماضية، مع ارتفاع أسعار العقود الآجلة في 24 فبراير بعد الهجوم الروسي.

وانخفضت أسعار تصدير القمح الأوكراني في الأسابيع القليلة الماضية، إذ انخفضت بنسبة 3.4% على أساس شهري إلى 309 دولارات للطن المتري في 23 فبراير، وفقًا لبيانات «ستاندرد آند بورز».

أوكرانيا تصدر 17.37 مليون طن متري من الذرة في 2021-22

واعتبارًا من 14 فبراير الجاري، صدّرت أوكرانيا 17.37 مليون طن متري من الذرة في 2021-22، بزيادة 36.8% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأوكرانية، وفي العام الجاري 2021-22، من المرجح أن تصدر أوكرانيا 33 مليون طن متري من الذرة، وهو ما يزيد بحدة عن صادرات الذرة في العام السابق والتي بلغت 23 مليون طن متري، حسبما قالت «ستاندرد آند بورز».

وتعتبر الصين والاتحاد الأوروبي من المشترين الرئيسيين للذرة الأوكرانية، وأوكرانيا هي واحدة من أكبر مصدري الذرة في العالم، وتمثل 16% من إجمالي صادرات الذرة العالمية لعام 2021-22، وتظهر المخاوف من أن الشحنات من البلاد قد تتعطل بسبب الغزو الذي يؤثر على إمدادات الذرة العالمية.

وترى وزارة الزراعة الأمريكية أن إنتاج الذرة في أوكرانيا في 2021-22 بلغ 42 مليون طن متري، بارتفاع حاد بنسبة 30% عن العام السابق.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذرة في البورصات العالمية الرئيسية إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث ارتفع أكثر العقود الآجلة نشاطا في بورصة شيكاغو للتجارة 35 سنتا للبوشل بعد أنباء الغزو، لتصل إلى أعلى مستوى في 8 أشهر عند 7.16 دولار للبوشل.

وارتفعت أسعار تصدير الذرة الأوكرانية أيضًا بعد تصاعد التوترات على الحدود الأوكرانية، و تم تقييم الذرة الأوكرانية على ظهر السفينة في البحر الأسود عند 289 دولارًا للطن المتري في 23 فبراير، بزيادة قدرها 6% تقريبًا عن أوائل يناير الماضي.