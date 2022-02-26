البابا تواضروس يشهد عرضا مسرحيا عن دور التعليم اللاهوتي في الإسكندرية

حضر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ظهر اليوم السبت، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية العرض المسرحي «المنارة»، ضمن احتفالية مرور 50 عامًا على تأسيس فرع الكلية الإكليريكية في الإسكندرية بيد المتنيح البابا شنوده الثالث في عام 1972.

تفاصيل عرض المنارة

وتضمن عرض «المنارة»، والذي قدمه فريق «أبطال الإيمان» من كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف البار بسموحة، الدور المهم للتعليم اللاهوتي والوعظ في حفظ الإيمان المسيحي عبر تاريخ الكنيسة، كما حضر العرض الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غربي الإسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرقي الإسكندرية، بالإضافة إلى القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، وعدد من كهنة الإسكندرية وطلبة وخريجي الكلية الإكليريكية وأبناء الكنيسة.

تاريخ الكلية الإكليريكية في الإسكندرية

وتبرز الكلية الاكليريكية التي تحتفل بيوبيلها الذهبي اليوم، كونها تأسست على يد كارز الديار المصرية مارمرقس الرسول في القرن الأول الميلادي وأحياها البابا شنودة الثالث في القرن العشرين وطورها البابا تواضروس الثاني في القرن الواحد والعشرين لما لها من قيمة كبرى.

وتستمد الكلية قيمتها من تاريخها العريق كونها امتدادًا لمدرسة الإسكندرية اللاهوتية، التي أسسها القديس مار مرقص الرسول في القرن الأَول للميلاد، والتي نالت وقتها شهرة واسعة، وكانت رائدًة في العلوم اللاهوتية، واستمرت هذه المدرسة حتى توقفت في القرن الخامس الميلادي.