بطريركية الإسكندرية: مسابقة لتصميم علم بجائزة مالية.. الشروط والتقديم

أعلنت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية تحت رعاية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عن مسابقة لتصميم علم للبطريركية بشرط أن يحتوى على مجموعة من الرموز التي يحويها أسم البطريركية وهويتها الأرثوذكسية القبطية المصرية، على أن يمنح الفائز الأول جائزة مالية قيمة.

رابط مسابقة علم بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية

وترصد «الوطن» شروط مسابقة تصميم علم البطريركية والذي تم فتح الاشتراك بها عبر الحضور لمقر البطريركية 19 شارع كنيسة الأقباط محطة الرمل أو الدخول على «GOOGLE FORM» عبر رابط المسابقة، وللاشتراك اضغط هنا.

شروط مسابقة علم بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية

- أن يكون العلم يحتوى على مجموعة من الرموز التي يحتويها اسم البطريركية وهويتها الأرثوذكسية القبطية.

- في حالة الفوز يلتزم الفائز بتنفيذ التعديلات «إن وجدت» والتي تقترحها اللجنة.

- أن يلتزم المصمم بتسليم الشعار بصيغتي «jpg,psd» بكل من الألوان «أبيض وأسود وألوان» ويسلمها إلى الإدارة في «19 شارع كنيسة الأقباط - محطة الرمل».

- أن يلتزم المصمم بأن آخر موعد للتسليم التصميمات يوم السبت 2 أكتوبر 2021.

- يكون من حق البطريركية استخدامه.

تطوير بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية

ويأتي ذلك ضمن خطة تطوير تشهدها بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية من عام 2018 حين افتتح تطوير مبنى البطريركية.

واحتوى المبنى على الكلية الإكليريكية التي تتكون من مكتبتين وغرفة هيئة التدريس تحت مسمى «قاعة البابا شنودة»، وغرفة «الكنترول روم» والجزء الإداري الذي يحتوي على معمل حاسب آلي ومكتب مدير الكلية.

كما يحتوي المبنى على قاعات التدريس والتي أبرزها قاعة القديس حبيب جرجس مؤسس مدارس الأحد بالكنيسة الأرثوذكسية.