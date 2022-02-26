أداء صلاة الجنازة على الكاتب الصحفي الراحل محمود الكردوسي (صور وفيديو)

بدأت منذ قليل صلاة الجنازة على الكاتب الصحفي محمود الكردوسي رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، وعضو مجلس الشيوخ، عقب صلاة العصر اليوم، من مسجد آل رشدان بمدينة نصر، على أن يكون الدفن بمقابر الأسرة بطريق العين السخنة، بعد أن وافته المنية مساء أمس إثر تعرضه لأزمة صحية وصراع مع المرض في الآونة الأخيرة.

وتوافد صحفيون وإعلاميون وكتاب إلى مسجد آل رشدان بمدينة نصر لتشييع جثمان الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، وكان على رأس المشيعون الدكتور محمود مسلم رئيس تحرير جريدة «الوطن»، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، والدكتور أحمد محمود المدير الفني لجريدة «الوطن» وشباب وقيادات الجريدة من مختلف الأعمار، والمستشار محمود عتمان الأمين العام لمجلس النواب والفنان محمود حميدة وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ، وأكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

صلاة الجنازة عقب صلاة العصر

وحضر لتشييع الجثمان عدد من رؤساء التحرير والكتاب الصحفيين، منهم عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، ومحمود التوني نائب رئيس شبكة قنوات dmc، وأكرم القصاص رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، والدكتور محمد الباز رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور، ووائل لطفي رئيس تحرير جريدة الدستور.

وكان الكاتب الصحفي محمود مسلم، أعلن بالأمس وفاة الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، وكتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «لا إله إلا الله، توفي إلى رحمة الله الصديق العزيز الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، متابعًا: اللهم اجعل عذابه في مرضه شفيعا له يوم القيامة».

ونعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، مؤكّدًا أنَّ الفقيد كان أحد رموز الصحافة الوطنية، وكان مثالا للعمل والاجتهاد وأفنى حياته دفاعا عن الوطن.

كما نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الراحل محمود الكردوسي، وجاء بيانها كالتالي: «تنعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى المغفور له الصحفي الكبير الأستاذ محمود الكردوسي رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، والذي وافته المنية بعد مسيرة وطنية حافلة».

نبذة عن حياة الكاتب الراحل محمود الكردوسي

وكان الكاتب الراحل عضواً بمجلس الشيوخ، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن» وعمل بعدة صحف في مجالات مختلفة.

ويعد «الكردوسي» من مواليد محافظة سوهاج، ولد في 5 سبتمبر عام 1961، وهو كاتب وأديب ومحلل سياسي، عمل صحفيًا فى عدد من الجرائد والمجلات منها مجلة «7 أيام»، مجلة «نص الدنيا» بالأهرام، وجريدة «صوت الأمة»، ومجلة «الأهرام العربى»، كما أسس مجلة «الفن السابع»، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، بعدما شارك في تأسيسها وعمل مدير تحرير بها منذ 2012 وحتى نهاية 2015.

كما صدَر له كتاب «مرة واحد صعيدى» عام 1996، ومن أهم رواياته «ذائقة الموت» وكتاب سيرة بعنوان «ورق دشت» وكتب أخرى.