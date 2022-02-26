الإعلامية هبة ماهر ناعية «الكردوسي»: صاحب رؤية أدبية ونقدية مميزة «فيديو»

نعت الإعلامية هبة ماهر، وأسرة برنامج «8 الصبح»، الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، عضو مجلس الشيوخ، الذي توفي، أمس، بعد رحلة قصيرة مع المرض عن عمر ناهز 64 عاما.

كان له باع كبير في الفن الصحفي

وقالت هبة ماهر خلال تقديمها برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، اليوم السبت، «خالص تعازينا لأسرة الصحافة المصرية والعائلية الصحفي الكبير الأستاذ محمود الكردوسي».

وأضافت: «الكردوسي كان له باع كبير في الفن الصحفي، ولما نقول الفن الصحفي منقولش بس كاتب صحفي عادي، ولكن كان كاتب صحفي له رؤية أدبية ونقدية، ودة اللي بيميز أي فرد عن الآخر، الرؤية وما يطرحه من معلومات وأفكار في سبيل وطنه أولا وأخيرا، رحم الله فقيد الصحافة المصرية».

الكردوسي من أوائل مؤسسي «الوطن»

ويُعد «الكردوسي» من أبرز مؤسسي جريدة «الوطن»، وصاحب مسيرة صحفية فريدة امتدت لأكثر من 36 عاما، عمل فيها في العديد من التجارب الصحفية أبرزها «الأهرام» و«المصري اليوم» و«الوطن»، ورئاسة تحرير مجلة «الفن السابع».

وولد الراحل في محافظة سوهاج وتخرج الراحل في كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1981، وعمل بكتابة السيناريو وله أعمال درامية لم تنتج بعد، وصدر له كتاب «مرة واحد صعيدي» عام 1996.