وصول جثمان الكاتب محمود الكردوسي لمسجد آل رشدان لأداء صلاة الجنازة

وصل جثمان الكاتب الصحفي الراحل محمود الكردوسي رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن» وعضو مجلس الشيوخ، إلى مسجد آل رشدان لأداء صلاة الجنازة.

دفن الكاتب الراحل بمقابر الأسرة بطريق العين السخنة

وتُقام صلاة الجنازة على الكاتب الصحفي محمود الكردوسي رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن» وعضو مجلس الشيوخ، عقب صلاة العصر في مسجد آل رشدان بمدينة نصر، والدفن بمقابر الأسرة بطريق العين السخنة.

وفاة الكاتب الصحفي محمود الكردوسي عن عمر ناهز 64 عاماً

توفي الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، أمس الجمعة، بعد صراع قصير مع المرض، عن عمر ناهز 64 عامًا، إذ أنَّه يعد من المؤسسين الأوائل لـ«الوطن»، وصاحب مسيرة صحفية فريدة امتدت لأكثر من 36 عامًا، عمل فيها في العديد من التجارب الصحفية أبرزها «الأهرام» و«المصري اليوم» و«الوطن»، ورئاسة تحرير مجلة «الفن السابع»، بعدما تخرج في كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1981.

وولد الراحل في محافظة سوهاج وعمل بكتابة السيناريو وله أعمال درامية لم تُنتَج بعد، وصدر له كتاب «مرة واحد صعيدي» عام 1996.

و«الوطن» إذ تنعى واحداً من أبنائها المؤسسين، فإنَّها تعزي أسرة الفقيد ومحبيه.