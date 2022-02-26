تشييع جنازة محمود الكردوسي من مسجد آل رشدان بمدينة نصر ( صور وفيديو)

تُقام صلاة الجنازة على الكاتب الصحفي محمود الكردوسي رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن» وعضو مجلس الشيوخ، عقب صلاة العصر في مسجد آل رشدان بمدينة نصر، على أنَّ يدفن الجثمان في مقابر الأسرة بطريق العين السخنة، إذ توافد كبار قيادات الدولة والصحافة والإعلام على المسجد لأداء صلاة الجنازة.

وفاة الكاتب الصحفي محمود الكردوسي عن عمر ناهز 64 عاماً

وتوفي الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، أمس الجمعة، بعد صراع قصير مع المرض، عن عمر ناهز 64 عامًا، إذ أنَّه يعد من المؤسسين الأوائل لـ«الوطن»، وصاحب مسيرة صحفية فريدة امتدت لأكثر من 36 عامًا، عمل فيها في العديد من التجارب الصحفية أبرزها «الأهرام» و«المصري اليوم» و«الوطن»، ورئاسة تحرير مجلة «الفن السابع»، بعدما تخرج في كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1981.

«الوطن» تنعى أحد أبناءها المؤسسين

وولد الراحل في محافظة سوهاج وعمل بكتابة السيناريو وله أعمال درامية لم تُنتَج بعد، وصدر له كتاب «مرة واحد صعيدي» عام 1996.

و«الوطن» إذ تنعى واحداً من أبنائها المؤسسين، فإنَّها تعزي أسرة الفقيد ومحبيه.