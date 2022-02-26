عاجل.. سفارتنا في سلوفاكيا: يمكن للمصريين بأوكرانيا التوجه إلينا

فتحت مصر نقطة جديدة أمام المواطنين المصريين الموجودين في أوكرانيا، يمكن لهم من خلالها مغادرتها بعد الحرب التي اندلعت بينها وبين روسيا، إذ يمكنهم التوجه إلى دولة سلوفاكيا المجاورة.

التوجه إلى سلوفاكيا

وذكرت السفارة المصرية في كييف أنه بالتنسيق مع السفارة المصرية في سلوفاكيا يمكن دخول الحدود السلوفاكية دون تأشيرة.

ضرورة تسليم صورة مكن جواز السفر

وطالبت السفارة المصرية في كييف المصريين الراغبين في المغادرة بضرورة إرسال صورة من جواز السفر على رقم طوارئ السفارة في براتيسلافا، حتى يتسنى تسهيل الدخول.

وكانت روسيا بدأت فجر الخميس عملية عسكرية واسعة ضد أوكرانيا، لأسباب عدة، وأكدت اليوم استمرار العملية العسكرية.

أما الرقم الذي وضعته السفارة عبر صفحتها، فهو كالتالي: 00421907697619