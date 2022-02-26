السفارة المصرية تطالب المصريين في أوكرانيا الالتزام بالحظر

حذرت السفارة المصرية في كييف، المواطنين من عدم التواجد في الشوارع بعد ساعات الحظر التي فرضتها السلطات الأوكرانية.

فرض حظر تجوال من الساعة الـ5 مساءً وحتى الـ8 صباحًا

وناشدت السفارة المواطنين المصريين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك المصريين المتواجدين في أوكرانيا قائلة إنَّه «تمّ فرض حظر تجوال من الساعة الـ5 مساءً وحتى الـ8 صباحًا ومستمر حتى يوم 28 فبراير».

سفارة مصر: أي فرد سيتواجد في الشارع بعد الحظر سيعامل معاملة العدو

وأضافت السفارة المصرية: «أي فرد سيتواجد في الشارع بعد الحظر سيعامل معاملة العدو، لذا نشيد بالمواطنين المصريين الالتزام بذلك».