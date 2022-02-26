عبدالغفار: 750 طالبا مصريا يدرسون بجامعات على حدود روسيا وأوكرانيا

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار ، أن هناك خلية أزمة للتعامل مع ازمة اوكرانيا، لافتا الي ان حالة الطلاب المصريين هناك بخير، مشيرا الي ان هناك ٣٢٢٠ طالب مسجلين للدراسة بأوكرانيا، وتم التواصل مع مجموعة منها ، و الاطمئنان علي سلامتهم، و التنقلات الداخلية وهناك تواصل تام مع الجهات المعنية، :" ممكن يكونوا اكثر من ذلك "، لافتا الي ان ٧٥٠ طالب بجامعات علي الحدود مابين اوكرانيا وروسيا ، وغللبيتهم بكلسات الطب والهندسة و طب الأسنان .

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة للوطن، ان ١٤٣ طالب سجلوا العام الماضي، مشيرا الي ان الدراسة انتظمت اون لاين هناك، وان هناك تنسيق تام لتعويض الطلاب الفترة المقبلة بعد استقرار الأمور، وسيتم تعويض الطلاب هناك بالسكاشن و التدريبات العملية بعد عودة الأمور لطبيعتها من خلال الجامعات .و تابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ان العالم سيتغير بعد أزمة كورونا و أصبحت كورونا سببا و منحة في تطور العالم إلكترونيا و الدخول بكافة المجالات.