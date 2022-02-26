التحقيق في بلاغ يتهم شاباً بابتزاز فتاة بصور مفبركة في السنطة

أصدر المستشار محمد حسن البواب، المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية، توجيهات عاجلة إلى رئيس نيابة مركز السنطة، اليوم السبت، بفتح تحقيق عاجل في بلاغ أسرة فتاة، في العقد الثاني من عمرها، ضد شاب، تتهمه بابتزاز ابنتهم، وتهديدها بنشر صور خادشه للحياء عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

سماع أقوال الفتاة ووالديها واستدعاء المتهم

وشدد المحامي العام الأول على ضرورة سماع أقوال الفتاة ووالديها وشهود الواقعة، فضلاً عن استدعاء الشاب المتهم والأخذ بأقواله حيال الاتهامات الموجهة ضده، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة السنطة، يفيد بورد بلاغ إلى شرطة النجدة من جهة والد الفتاة «م. ن.»، 16 سنة، يفيد بقيام شاب بابتزاز ابنته إلكترونياً عبر صفحات التواصل الاجتماعي، عن طريق نشر صور مفبركة خادشة، بغرض ابتزازها مادياً للحصول على مبالغ مالية.

النيابة تبدأ التحقيق وجهود أمنية لكشف الواقعة

وكشف والد الفتاة، في بلاغ رسمي، بديوان مركز السنطة، عن أن المتهم اختار من بين صفحات التواصل الاجتماعي الحساب الشخصي لطالبة تقارب عمر ابنته، واستخدم مهارته في الحصول منها على صور خاصة بها وهي ترتدي الحجاب، بعد أن أوهمها أنه أحد أصدقائها في الدراسة، ثم قام بالدخول من صفحة «فيسبوك» أخرى.

أسرة الفتاة تكشف كواليس ابتزاز ابنتهم إلكترونيا

وكشف والد الفتاة أن المتهم شرع في ابتزاز الضحية بصور مفبركة وخادشة للحياء، وابتزازها إلكترونياً، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقابل الحصول على مبالغ مالية، مما دفع الضحية إلى إلى تقديم شكوى رسمية ضده.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.