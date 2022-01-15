ضبط عاطل لابتزازه 30 سيدة مقابل عدم نشره صور وفيديوهات مفبركة بدمياط

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، في ضبط عاطل مقيم بمركز كفر البطيخ، على خلفية اتهامه بابتزاز 30 سيدة وفتاة، والحصول من 4 منهن على مبالغ مالية، بعدما هددهن بنشر صور وفيديوهات مفبركة خادشة للحياء.

تفاصيل بلاغ يتهم عاطل بالابتزاز

تلقى اللواء حسام بدرة مدير أمن دمياط، إخطارا من قسم الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات، بتقدم عدد من السيدات والفتيات ببلاغات تفيد بقيام شخص بإنشاء حسابات على «فيس بوك»، وإرسال صور وفيديوهات خادشة للحياء، للضحايا.

كما تبين قيام المتهم بطلب مبالغ مالية كبيرة منهن، ودفعت 4 سيدات له مقابل عدم نشر المقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي.

ضبط المتهم بابتزاز سيدات دمياط

وبعد الاتفاق مع أحد الضحايا التي تجاوبت معه، والاتفاق على لقائه، حصلت منه على رقم هاتفه المحمول، وبالرجوع لشركة المحمول، جرى تحديد هويته وموقعه، والتوصل إلى صاحب الحساب وتبين أنه «ا. غ» 24 عاما، عاطل، ومقيم بدائرة مركز كفر البطيخ.

وجرى إعداد مأمورية وإلقاء القبض عليه، واعتراف بارتكاب الوقائع، وقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيق.