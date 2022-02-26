حجز دعوى متحرش «ميكروباص» التجمع لجلسة 31 مارس للنطق بالحكم 

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة سائق لإدانته بالتحرش بفتاة داخل ميكروباص التجمع الخامس، لجلسة 31 مارس للنطق للحكم.

تفاصيل مقطع فيديو للتحرش بفتاة

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بشأن تعرض إحدى الفتيات للتحرش على يد سائق سيارة «ميكروباص»، وتمكنت القوات من ضبط المتهم.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمناً تعرض إحدى الفتيات للتحرش من قِبل سائق حال قيادته مركبة ميكروباص.

تحرير محضر ضد المتحرش

وبالفحص تبين قيام طالبة، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة، بتحرير محضر بقسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة لتضررها من قائد سيارة «ميكروباص» لقيامه بالتحرش بها أثناء استقلالها السيارة معه بالكرسي المجاور له.

وأمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبطه حال استقلاله المركبة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

الضحية: «نطيت من العربية»

وكانت الفتاة قد نشرت مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي أول أمس الاثنين، قالت فيه: «كنت راكبة التجمع من موقف الحصري، مكنش فيه غير مكانين جنب السواق وأنا ركبت، وفيه بنت جنبي، وفي نص الطريق، حسيت بحاجة على رجلي، وأنا مش عاوزة أعمل شوشرة عشان مظلموش، فتراجعت للخلف».

وأضافت «لكن كان مصمم برضو لحد ما قررت أطلع تليفوني وأصوره على الأقل آخد حقي بشكل قانوني، إيده كانت مش ثابتة وكان عمال يديني في جنبي».

وتابعت: «هو طبعا مش بيديني في جنبي هو عاوز يلمس أي حتة وخلاص، فصوَّرت اللي صوَّرته وخوفت أوجه الفون عند وشه، ولما كله نزل قولت هنزل، لسه باخذ شنطتي فلاحظ إن الكاميرا مفتوحة فشد إيدي ومرضيش إن أنزل، وقالي: يا تيجي معايا يا تجيبي التليفون، ففضلت أقاوم ونطيت من العربية، وأول ما نزلت صورته وصورت العربية».