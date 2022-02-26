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عمرو وهبة: ابني يحكي لي تفاصيل يومه في المدرسة وهذا ليس فتنة

كتب:

محمد أيمن سالم
07:40 م | السبت 26 فبراير 2022
الفنان عمرو وهبة

الفنان عمرو وهبة

قال الفنان عمرو وهبة، إن نجله بلغ سن 5 سنوات، ويحكي له تفاصيل يومه ويشاركه بها، موضحًا أن ذلك لا يعتبر «فتنة» وأنه يشارك في تربية طفله قدر الإمكان، ويوصله لمدرسته صباحًا كل يوم لتوفير فرصة للحديث بينهما، وفي الإجازات الأسبوعية يشاركه الخروج من المنزل بشكل مستمر.

وهبة: حريص على الترابط الأسري رغم ضغوط العمل 

وأوضح «وهبة» في مداخلة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة» مع الإعلاميتين سناء منصور وشيرين عفت والمذاع على قناة «DMC»، أنه في طفولته لم يكن يشارك تفاصيل حياته مع من حوله، لافتًا إلى أنه حريص على الترابط الأسري في ظل ضغوط العمل، فيستغل أوقات الفراغ للبقاء مع طفله دائمًا، ومناقشته في تفاصيل يومه.

من جانبها، ردت الدكتورة نهى أبوسته، استشاري الطب النفسي، بأن الطفل حينما يروى أحداث حياته لأسرته فإن هذا لا يعد نوعا من أنواع الفتنة، ويجب سؤاله على شعوره ولا يكون الأمر مجرد نقلًا للأحداث دون تفعيل دور عاطفة الطفل.  

أبوسته: يجب مشاركة الأطفال الإيجابيات والسلبيات

وأشارت «أبوسته» إلى أنه يجب تعليم الطفل الأمور الإيجابية، وكذلك النقاط السلبية أو لحظات الشغف والفشل أيضًا لإكسابه شعورًا بالأمان كي يتحدث عن الإيجابي والسلبي في حياته، وتوضيح طرق تجاوز العقبات التي واجهته.

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بقلم محمد أيمن سالم