عمرو وهبة عن مشاركته في احتفالية طريق الكباش: «فرحت جدا لما كلموني»

علّق الفنان عمرو وهبة، على مشاركته في احتفالية افتتاح حفل طريق الكباش بفيلم شارك في بطولته رفقة عدد كبير من الفنانين الشباب، قائلا: «مفيش فنان ولا بني آدم في مصر، بعد حفل نقل المومياوات الملكية، مكنشي غيران ولا عايز يشارك في حدث زي كدا، فرحت جدًا لما كلموني»، مؤكدًا أنه شعر بسعادة كبيرة حين تواصل معه مسؤولو احتفالية طريق الكباش للمشاركة به، كما أنه كان سعيدا بالأساس لأن مصر ستنظم حدثا آخر على شاكلة وبحجم موكب نقل المومياوات الملكية.

وأضاف «وهبة»، في مداخلة هاتفية، اليوم السبت، مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، وتشارك في تقديمه الإعلامية لبنى عسل، أنه كشخص مصري مثل جميع المصريين يحزن كثيرًا، عندما يشاهد أي أثر مهمل أو لا يتم التعامل معه على المستوى المواكب لأهميته بنسبة لتاريخ هذا البلد.

وأشار الفنان إلى أن هناك الكثير من البلاد، الذين يحاولون صناعة تاريخ لأنفسهم دون أن يكونوا يمتلكون بالأساس أي آثار أو حضارة، في الوقت الذي تمتلك فيه مصر أعظم حضارة قديمة في العالم، متابعًا: «لما بسافر بره، بشوفهم عاملين من مبنى تم إنشاؤه عام 1930، مزار سياحي، بتعلموا ايه يا جماعة ده إحنا بيوتنا في مصر أقدم من المباني دي».

عمرو وهبة: لم أتردد لثانية للمشاركة باحتفالية افتتاح طريق الكباش

وأكد أنه لم يتردد لثانية واحدة على الموافقة للمشاركة بحدث مثل هذا، موضحا أن الهدف من مشاركته رفقة مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب بهذه الاحتفالية، كان ليوضح لجميع الشباب أن هناك الكثير من الأماكن السياحية المصرية، التي يجب أن يزوروها ويستمتعوا بها.