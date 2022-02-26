«السياحة»: نعيد تقييم 716 فندقا وفق معايير عالمية

قال محمد عامر، مدير الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية بوزارة السياحة والآثار، إن الوزارة تعيد تقييم 716 فندقًا في مختلف محافظات مصر من أجل الوصول إلى التصنيف العالمي في هذا القطاع، لافتًا إلى أن المعايير الجديدة وُضعت بالتنسيق مع خبراء منظمة السياحة العالمية بهدف رفع كفاء المقاصد السياحية المصرية عامة.

عامر: المعايير الجديدة تتواكب مع المواصفات العالمية

وأضاف «عامر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الهدف من تلك المعايير التي وُضعت بعناية شديدة أنها تتواكب مع المواصفات العالمية، للحفاظ على مستوى تقييم الفنادق المصرية والارتقاء بها في التصنيفات العالمية.

وأوضح أن المواصفات تنقسم إلى قسمين، الأول يخص البنية التحتية والتجهيزية للمنشآت الفندقية والمفروشات، والشق الآخر هو مستوى تجهيزات المطابخ والمخازن وكل ما له علاقة بمزاق الطعام، موضحًا: «يجري إطلاق زيارات غير معلنه على المنشآت الفندقية بواسطة المفتشين، أو ناس من شركات متخصصة بتكون موجودة في الفنادق بتقيم مستوى الفنادق، دون علم الفندق أن هذا الشخص مفتش من الوزارة».

توجيهات وزير السياحة

وأكد أن كل ذلك يأتي في ضوء توجيهات الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بضرورة الارتقاء بمستوى الفنادق المصرية فيجري دفع اللجان للمقاصد السياحية المختلفة والتي تمر على الفنادق المختلفة، للتأكد من مدى مواكبتها للمواصفات، ثم منح الفنادق إما مهله لتنفيذ الملاحظات،ثم تقيمها حال استوفت الملاحظات، أو الغلق حال لم تنفذ أيًا من الملاحظات السابقة.