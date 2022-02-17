وزارة السياحة: «توت عنخ آمون» ينعش عام 2022

قال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، إن 2022 عام استثنائى ومميز للسياحة المصرية، حيث يشهد مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، ومرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات. وأضاف، خلال مشاركته فى الندوة التى نظمها مجلس الأعمال المصرى الكندى، عن «مستقبل السياحة المصرية وسط التحديات الراهنة»، أمس الأول، إلى وجود عدد من الافتتاحات الأثرية الوشيكة، ومن بينها قصر محمد على بشبرا، ومتحف عواصم مصر فى العاصمة الإدارية الجديدة، والمتحف اليونانى الرومانى فى الإسكندرية، والمتحف المصرى الكبير.

وكشف عن حصول مصر على جائزة أفضل فيلم دعائى فى الشرق الأوسط لفئة القصص الاستثنائية عن السياحة المستدامة، خلال المسابقة الدولية التى أطلقتها منظمة السياحة العالمية، مشيراً إلى أن احتفاليتى موكب المومياوات الملكية وطريق الكباش خلقتا تأثيراً كبيراً فى الترويج للسياحة المصرية، وأسهمتا فى رفع الوعى السياحى والأثرى لدى المواطنين. وأشار إلى الجهود التى بذلتها الدولة لمواجهة تداعيات كورونا، واستئناف الحركة السياحية إلى مصر.