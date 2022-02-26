وصول الوفود المشاركة في مؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان حول التنمية

اكتمل اليوم السبت، وصول جميع الوفود المشاركة في أعمال المؤتمر الدولي الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة -الهدف 16 «السلام والعدل والمؤسسات القوية» بحضور وزراء وشخصيات محلية وإقليمية ودولية فاعلة في حركة حقوق الإنسان في يومي 27 و28 فبراير.

دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

وعلى هامش المؤتمر تعقد عدد من الجلسات النقاشية، والتي ستبدأ بعد نهاية الجلسة الافتتاحية، حيث ستكون الجلسة الأولى حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة في تنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة، بينما ستكون الجلسة الثانية، حول التضامن الاجتماعي وخطة التنمية المستدامة 2030 وتتعلق الجلسة الثالثة بمحورية الهدف 16 فيما يتعلق بالديمقراطية والحوكمة، والشفافية، ومناهضة الفساد.

مؤشرات التنمية المستدامة

وفي اليوم الثاني للمؤتمر تعقد ثلاث جلسات، الأولى حول الإحصاء ومؤشرات التنمية المستدامة «قياس الهدف 16» وأهمية التعاون والتفاعل بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني وإدارات الإحصاء، والجلسة الثانية تحت عنون «لا تنمية تحت الاحتلال الإسرائيلي وفي ظل الإرهاب» بينما تشهد الجلسة الأخيرة نقاشا عاما مفتوحا ومقترحات للتعاون وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة.