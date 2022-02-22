افتتاح الدورة التدريبية لمديري وحدات حقوق الإنسان بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن وحدة حقوق الإنسان التابعة لإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، تواصل تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي من محاورها تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، بهدف نشر الوعي الثقافي والفكري بكافة الجوانب بهدف تعزيز دور التنمية الشاملة لكافة المستويات الفكرية والثقافية.

محاور متنوعة حول الجانب القانوني للاستراتيجية الوطنية

وأضاف المحافظ، أن الوحدة نظمت دورة تدريبية لوحدات حقوق الإنسان بالمراكز والمديريات بالتعاون شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة، حيث تستمر خلال الفترة من 21 إلى 24 فبراير الجاري، حيث يتضمن التدريب محاور متنوعة حول الجانب القانوني للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحقوق المرأة والاتفاقية الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى المواطنة وحقوق الإنسان.

من جانبه، افتتح اللواء أ. ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام المساعد للمحافظة، يرافقه المهندس رجب السعيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، فعاليات التدريب، بحضور نجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وداليا محمد رئيس وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، وممثلي مديريات الخدمات والهيئات والشركات بالمحافظة.

نقل خبرات التدريب إلى الكوادر الأخرى

وجه السكرتير العام المساعد للمحافظة، إلى ضرورة الاستفادة من تلك الدورات من خلال نقل خبرات التدريب إلى الكوادر الأخرى الموجودة عقب انتهاء التدريب والعودة إلى أماكنهم وذلك في إطار المحور الرابع في الاستراتيجية وهي نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، مشيداً بالدور الذي يقوم به جميع المشاركين في تنفيذ التدريب.