التحريات بواقعة العثور على جثة «شيف» بالشيخ زايد: اختنق بعد تسرب الغاز

شهدت مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، واقعة مأساوية حينما عثر صاحب مطعم على جثة «شيف» يعمل معه، متوفى داخل شقته بالشيخ زايد، وأبلغ رجال الشرطة التي حضرت في الحال، وتم نقل الجثة إلى المشرحة لتوقيع الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة.

التحريات: توفي بسبب تسريب غاز

وكشفت تحريات ضباط المباحث تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، أن صاحب المطعم فوجئ بتغيب الطاهي الذي يحمل جنسية دولة عربية، عن العمل فتوجه إلى شقته التي يقيم بها وعثر عليه مفارقا الحياة وبفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة المحيطة بشقة الطاهي تبين سلامة جميع المنافذ ولا توجد شبهة جنائية.

وأشارت التحريات الأولية إلى أنه فارق الحياة نتيجة تعرضه لاختناق بسبب تسرب الغاز داخل شقته.

بداية اكتشاف الجثة

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقة بمدينة الشيخ زايد. انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شخص يحمل جنسية دولة عربية، وتبين من خلال مناظرة الجثة عدم وجود إصابات ظاهرية، وأنه فارق الحياة نتيجة تعرضه لاختناق بسبب تسرب الغاز.

وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.