الهجرة: نتواصل مع سفاراتنا في أوكرانيا وبولندا ورومانيا لنقل الطلاب

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إنها شاركت في الجلسة الحوارية الافتراضية الثالثة ضمن برنامج تواصلها مع المصريين المقيمين في أوكرانيا، موضحة أن هناك تنسيقًا مع السفارات المصرية في بولندا وأوكرانيا ورومانيا، وأن العمل يجري على قدم وساق من خلال التوعية والتواصل مع الطلاب، والتأكيد عليهم باتباع تعليمات السفارة.

وزيرة الهجرة تطالب المصريين في خاركوف بالتزام المنازل

وطالبت «مكرم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى والمذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن الطلاب المصريين الموجودين في وسط وجنوب أوكرانيا، وخاصة مدينة في خاركوف بالالتزام والبقاء في المنازل، لافتة إلى أن الأوضاع صعبة والجميع نصح بعدم الخروج من المنازل، ويجري التواصل مع الجالية لتوفير الغذاء والماء للمصريين المقيمين بمفردهم داخل تلك المناطق.

سفارة مصر في بولندا أعلنت هواتف وأرقام الطوارئ

وأوضحت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أن طلاب المدن الغربية في أمان إلى حد ما لاقترابهم من الحدود مع بولندا، خاصة وأن سفارة مصر في بولندا أعلنت هواتف وأرقام الطوارئ للمصريين حال خروجهم إلى الحدود مع أوكرانيا مع إخطار السفارة المصرية في أوكرانيا، من خلال البريد الإلكتروني، مشيرة لوجود تكدسات على الحدود من مختلف الجنسيات المقيمة في أوكرانيا بما فيهم الأوكرانين.

ونصحت المصريين المغادرين من أوكرانيا بارتداء الملابس المناسبة للأجواء الثلجية والاحتفاظ بطاعم وماء كافيين تحسبًا لتعرضهم للانتظار لساعات على الحدود في انتظار الدخول، لافتة إلى أن السفارة المصرية في أوكرانيا تتواصل مع نظريتها في بولندا، لتتولى بدورها إخطار السلطات البولاندية بأسماء المصريين، والسماح لهم بدخول الحدود، دون اختبارات كورونا ومنحهم تأشيرة دخول لمدة أسبوعين وتسكينهم في مراكز إيواء لحين توافر فرصة العودة لمصر.