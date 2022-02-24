وزيرة الهجرة: يوجد 6 آلاف مصري في أوكرانيا.. جميعهم بخير

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن الوزارة نظمت جلسة حوارية افتراضية مع المصريين في أوكرانيا بحضور أكثر من 60 طالبا وطالبة من مختلف المدن الأوكرانية، مؤكدة سلامة الطلاب وعدم وجود إصابات أو حالات فقد بينهم.

الهجرة تتلقى مطالب المصريين في أوكرانيا

وأوضحت «مكرم» في مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، المذاع على فضائية «TEN»، أنها تلقت الطلبات والاحتياجات للعمل على رفعها لدولة رئيس الوزراء، لافتة إلى أن أبرز الطلبات كانت حول معرفة الخطوات المقبلة وكيفية العودة لمصر، وتحديد وضعهم الدراسي وشهاداتهم الجامعية خاصة وأن الكثير منهم كان على مشارف التخرج.

3964 طالبا مصريا في جامعات أوكرانيا

وأشارت «مكرم» إلى أنه يجري التواصل مع وزارة التعليم العالي لتتواصل بدورها مع الجامعات الأوكرانية وتحديد وضع الطلاب المصريين، موضحة أن أعداد الجالية المصرية في أوكرانيا وصل إلى 6 آلاف مواطن، بينهم 3964 طالبا، في 21 مدينة أوكرانية، وأن السفارة المصرية أعلنت هاتفها وطرق التواصل للمصريين المقيمين في أوكرانيا لتوفير سبل الدعم.

ولفتت وزيرة الهجرة إلى أن السفارة المصرية في أوكرانيا شكلت غرفة عملية لإدارة الأوضاع والأزمات الحالية، مطمئنة أسر المصريين في أوكرانيا.