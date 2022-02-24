وزيرة الهجرة تلتقي الجالية المصرية بأوكرانيا وتطمئن على أعضائها

عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اجتماعا مع 60 مصريا بأوكرانيا من بينهم مواطنون وطلاب يمثلون معظم أعضاء الجالية، وذلك عبر تطبيق «زووم»، للاطمئنان عليهم والوقوف على جميع احتياجات الجالية المصرية الموجودة بمختلف مدن أوكرانيا، في ظل المستجدات المتعاقبة على الوضع هناك.

رئيس الجالية المصرية يؤكد سلامة جميع الأعضاء

من جانبها، حرصت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة على الاطمئنان على الجالية المصرية بأوكرانيا من خلال علي فاروق رئيس الجالية المصرية هناك، والذي أكد سلامة جميع المصريين في جميع المدن.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، في بداية حديثها، أن كل الجهات المعنية تتابع باهتمام شديد ومستمر وضع الجالية المصرية في أوكرانيا، مضيفة أن غرفة عمليات وزارة الهجرة تواصل عملها بالتواصل الدائم مع كافة أبناء الجالية، لمتابعة تطور الأحداث، والوقوف على متطلبات واحتياجات جميع المصريين في كل مدن أوكرانيا.

مناقشة موقف المصريين في عدد من المدن الأوكرانية

وقالت وزيرة الهجرة إن الاجتماع ناقش بدقة موقف مجموعات من المصريين المتواجدين في عدد من المدن الأوكرانية، ووجهت السفيرة نبيلة مكرم بضرورة اختيار شخص عن كل مجموعة من المصريين المتواجدين في مختلف المدن، ليكون مسؤولا عن التواصل مع علي فاروق رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا، وخالد محمد ممثل مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج، لضمان سرعة التحرك واتخاذ اللازم لتقديم الدعم لأي مجموعة تحتاج لمساعدة خلال الساعات المقبلة، داخل المدن الأوكرانية.

وأهابت وزيرة الهجرة بجميع أعضاء الجالية المصرية بأوكرانيا عدم الالتفات لأي رسائل أو دعوات إلكترونية تصلهم للتحرك لأي مدينة أخرى إلا من خلال التعليمات الصادرة عن سفارة جمهورية مصر العربية في كييف، والتي تنشر الإرشادات الواجب اتباعها، كما تم إمدادهم بأرقام هواتف السفارة والإيميل الرسمي الذي يمكنهم التواصل عليه فضلًا عن إيميل غرفة عمليات وزارة الهجرة: ‏Egyptiansabroad@emigration.gov